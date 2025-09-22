Κατάλογος Εταιρειών
Aurora Solar
  • Μισθοί
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Σχεδιαστής Προϊόντος

Aurora Solar Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην Aurora Solar ανέρχεται σε $153K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Aurora Solar. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Aurora Solar
Product Designer
hidden
Σύνολο ανά έτος
$153K
Επίπεδο
L2
Βάση
$148K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$5K
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Aurora Solar?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Aurora Solar, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Σχεδιαστής Προϊόντος at Aurora Solar in United States sits at a yearly total compensation of $164,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora Solar for the Σχεδιαστής Προϊόντος role in United States is $153,000.

Άλλοι Πόροι