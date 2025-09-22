Κατάλογος Εταιρειών
Aurora Cannabis
Aurora Cannabis Νομικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Νομικός in Canada στην Aurora Cannabis κυμαίνεται από CA$126K έως CA$173K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Aurora Cannabis. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$135K - CA$164K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$126KCA$135KCA$164KCA$173K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CA$226K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Aurora Cannabis?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Νομικός στην Aurora Cannabis in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$172,623. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Aurora Cannabis για τον ρόλο Νομικός in Canada είναι CA$126,491.

