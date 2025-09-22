Κατάλογος Εταιρειών
Aurora Cannabis
Aurora Cannabis Λογιστής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λογιστής in United States στην Aurora Cannabis κυμαίνεται από $74.7K έως $106K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Aurora Cannabis. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$84.6K - $96.3K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λογιστής στην Aurora Cannabis in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $106,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Aurora Cannabis για τον ρόλο Λογιστής in United States είναι $74,700.

