Aurizn
Aurizn Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Australia στην Aurizn κυμαίνεται από A$121K έως A$173K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Aurizn. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

A$139K - A$163K
Australia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
A$121KA$139KA$163KA$173K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Aurizn?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Aurizn in Australia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$173,042. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Aurizn για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Australia είναι A$121,278.

Άλλοι Πόροι