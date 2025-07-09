Κατάλογος Εταιρειών
AUO
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

AUO Μισθοί

Το εύρος μισθών της AUO κυμαίνεται από $25,647 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο χαμηλότερο άκρο έως $122,400 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AUO. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $29K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $27.5K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$33.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$25.6K
Μηχανικός Υλικού
$48.6K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$27.6K
Διευθυντής Προϊόντος
$35.7K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$122K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην AUO είναι ο Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $122,400. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην AUO είναι $31,436.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την AUO

Σχετικές Εταιρείες

  • Square
  • Tesla
  • Snap
  • Stripe
  • Intuit
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι