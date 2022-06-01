AuditBoard Μισθοί

Το εύρος μισθών της AuditBoard κυμαίνεται από $52,735 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $238,000 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AuditBoard . Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025