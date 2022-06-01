Κατάλογος Εταιρειών
AuditBoard
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

AuditBoard Μισθοί

Το εύρος μισθών της AuditBoard κυμαίνεται από $52,735 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $238,000 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AuditBoard. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $195K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $238K
Πωλήσεις
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ανθρώπινοι Πόροι
$175K
Διευθυντής Προγράμματος
$100K
Διαχειριστής Έργου
$52.7K
Προσλήψεις
$80.4K
Μηχανικός Πωλήσεων
$194K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$213K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην AuditBoard, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Έχετε ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να αλληλεπιδράσετε με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να λάβετε συμβουλές καριέρας και περισσότερα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ AuditBoard คือ Διευθυντής Προϊόντος โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $238,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ AuditBoard คือ $190,000

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την AuditBoard

Σχετικές Εταιρείες

  • Bloomberg
  • BCG
  • Glassdoor
  • McKinsey
  • Mozilla
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι