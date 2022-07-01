Κατάλογος Εταιρειών
AudioEye
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

AudioEye Μισθοί

Το εύρος μισθών της AudioEye κυμαίνεται από $169,150 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $282,580 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AudioEye. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Επιστήμονας Δεδομένων
$169K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$231K
Διευθυντής Προϊόντος
$224K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Πωλήσεις
$225K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$283K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Највише плаћена улога пријављена у AudioEye је Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $282,580. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AudioEye је $224,870.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την AudioEye

Σχετικές Εταιρείες

  • Databricks
  • PayPal
  • Flipkart
  • Tesla
  • DoorDash
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι