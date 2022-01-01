Κατάλογος Εταιρειών
Audible Μισθοί

Το εύρος μισθών της Audible κυμαίνεται από $53,890 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο χαμηλότερο άκρο έως $525,300 για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Audible. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
SDE I $178K
SDE II $301K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Επιχειρηματικής Νοημοσύνης

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $225K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $360K

Διευθυντής Προϊόντος
Median $220K
Διευθυντής Προγράμματος
Median $137K
Προσλήψεις
Median $150K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
Median $192K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$53.9K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$112K
Οικονομικός Αναλυτής
$161K
Ανθρώπινοι Πόροι
$169K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$525K
Νομικά
$393K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$101K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$189K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$168K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

5%

ΕΤΟΣ 1

15%

ΕΤΟΣ 2

40%

ΕΤΟΣ 3

40%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Audible, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 5% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (5.00% ετήσια)

  • 15% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετήσια)

  • 40% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% εξαμηνιαία)

  • 40% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% εξαμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

35%

ΕΤΟΣ 2

40%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Audible, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 3 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 35% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (35.00% ετήσια)

  • 40% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (40.00% ετήσια)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Audible είναι ο Πληροφορικός (ΤΠΕ) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $525,300. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Audible είναι $178,375.

