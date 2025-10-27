Κατάλογος Εταιρειών
ATS Automation Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Canada στην ATS Automation κυμαίνεται από CA$95.9K έως CA$137K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ATS Automation. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$110K - CA$129K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$95.9KCA$110KCA$129KCA$137K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην ATS Automation in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$136,785. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ATS Automation για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in Canada είναι CA$95,866.

