Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Atlas Technologies κυμαίνεται από $77.1K έως $112K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Atlas Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$87.4K - $102K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$77.1K$87.4K$102K$112K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Atlas Technologies?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Atlas Technologies φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $111,879. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Atlas Technologies για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) είναι $77,093.

