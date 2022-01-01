Asurion Μισθοί

Ο μισθός της Asurion κυμαίνεται από $44,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $230,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Asurion . Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025