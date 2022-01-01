Κατάλογος Εταιρειών
Asurion Μισθοί

Ο μισθός της Asurion κυμαίνεται από $44,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $230,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Asurion. Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $160K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $145K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $230K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $93K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $123K
Λογιστής
$57.1K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$94.9K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$52.8K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$179K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$69.3K
Ανθρώπινοι Πόροι
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Νομικός
$75.4K
Μάρκετινγκ
$209K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$118K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$185K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$156K
Πωλήσεις
$65.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$72.6K
Ερευνητής UX
$139K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Asurion είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $230,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Asurion είναι $123,333.

