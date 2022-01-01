Astranis Μισθοί

Ο μισθός της Astranis κυμαίνεται από $121,762 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $225,400 για έναν Νομικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Astranis . Τελευταία ενημέρωση: 8/30/2025