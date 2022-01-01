Κατάλογος Εταιρειών
Astranis
Astranis Μισθοί

Ο μισθός της Astranis κυμαίνεται από $121,762 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $225,400 για έναν Νομικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Astranis. Τελευταία ενημέρωση: 8/30/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $213K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $122K
Μηχανικός Υλικού
Median $140K

Προσελκυστής Προσωπικού
Median $155K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $165K
Νομικός
$225K
Μηχανικός Πωλήσεων
$139K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$201K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Astranis, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Den högst betalda rollen som rapporterats på Astranis är Νομικός at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $225,400. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Astranis är $160,000.

