Aston Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Moscow Metro Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Moscow Metro Area στην Aston ανέρχεται σε RUB 877K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Aston. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Σύνολο ανά έτος
RUB 877K
Επίπεδο
L3
Βάση
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
Μπόνους
RUB 0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
0-1 Έτη
Μηχανικός Backend Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Aston in Moscow Metro Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 3,217,396. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Aston για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Moscow Metro Area είναι RUB 876,727.

