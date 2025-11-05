Κατάλογος Εταιρειών
Aston
  • Belarus

Aston Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Belarus

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Belarus στην Aston ανέρχεται σε BYN 121K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Aston. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
Aston
Software Engineer
Σύνολο ανά έτος
BYN 121K
Επίπεδο
Senior Software Engineer
Βάση
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Μπόνους
BYN 0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Aston?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Aston in Belarus φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή BYN 139,977. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Aston για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Belarus είναι BYN 120,658.

Άλλοι Πόροι