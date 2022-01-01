Κατάλογος Εταιρειών
ASSURANCE IQ Μισθοί

Ο μισθός της ASSURANCE IQ κυμαίνεται από $63,315 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $261,300 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ASSURANCE IQ. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

$160K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $156K
Λογιστής
$93.1K
Επιστήμονας Δεδομένων
$152K

Μάρκετινγκ
$93.5K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$63.3K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$186K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$111K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$261K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$173K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

10%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

40%

ΕΤΟΣ 3

30%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ASSURANCE IQ, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 10% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (10.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (30.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ASSURANCE IQ είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $261,300. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ASSURANCE IQ είναι $152,348.

Άλλοι Πόροι