ASSURANCE IQ Μισθοί

Ο μισθός της ASSURANCE IQ κυμαίνεται από $63,315 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $261,300 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ASSURANCE IQ . Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025