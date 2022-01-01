Κατάλογος Εταιρειών
Associated Bank
Associated Bank Μισθοί

Το εύρος μισθών της Associated Bank κυμαίνεται από $59,295 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $222,105 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Associated Bank. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $75K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$61.2K
Αναλυτής Δεδομένων
$59.3K

Οικονομικός Αναλυτής
$90.8K
Διευθυντής Προϊόντος
$222K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$147K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Associated Bank είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $222,105. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Associated Bank είναι $82,876.

