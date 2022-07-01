Κατάλογος Εταιρειών
ASR Analytics Μισθοί

Ο μισθός της ASR Analytics κυμαίνεται από $56,951 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $93,000 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ASR Analytics. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Επιχειρηματικός Αναλυτής
$57K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $93K
Σύμβουλος Διοίκησης
$80.4K

Μηχανικός Λογισμικού
$80.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ASR Analytics είναι Επιστήμονας Δεδομένων με ετήσια συνολική αμοιβή $93,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ASR Analytics είναι $80,380.

