Aspen Dental
Aspen Dental Μισθοί

Το εύρος μισθών της Aspen Dental κυμαίνεται από $42,806 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $331,650 για Ιατρός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Aspen Dental. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $130K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$116K
Επιστήμονας Δεδομένων
$114K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$42.8K
Ιατρός
$332K
Συχνές Ερωτήσεις

据报道，Aspen Dental最高薪的职位是Ιατρός at the Common Range Average level，年总薪酬为$331,650。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Aspen Dental的年总薪酬中位数为$115,575。

