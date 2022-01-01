Κατάλογος Εταιρειών
ASOS Μισθοί

Ο μισθός της ASOS κυμαίνεται από $49,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $130,766 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ASOS. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $87.5K

Μηχανικός iOS

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Επιχειρηματικός Αναλυτής
$129K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$128K

Επιστήμονας Δεδομένων
$95.3K
Μάρκετινγκ
$49K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$84.2K
Διευθυντής Προϊόντος
$131K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$92.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ASOS είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $130,766. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ASOS είναι $94,029.

