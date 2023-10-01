Κατάλογος Εταιρειών
ASM
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

ASM Μισθοί

Το εύρος μισθών της ASM κυμαίνεται από $48,663 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο χαμηλότερο άκρο έως $156,310 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ASM. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $115K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $134K
Μηχανικός Υλικού
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$48.7K
Χημικός Μηχανικός
$140K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$113K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$156K
Διαχειριστής Έργου
$134K
Μηχανικός Πωλήσεων
$99.5K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at ASM is Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,310. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ASM is $134,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ASM

Σχετικές Εταιρείες

  • Flipkart
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Apple
  • Roblox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι