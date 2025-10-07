Η αποζημίωση Embedded Hardware Engineer in United Kingdom στην Arm κυμαίνεται από £54.8K ανά year για Graduate Hardware Engineer έως £95.4K ανά year για Senior Hardware Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United Kingdom ανέρχεται σε £55.3K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Arm. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Arm, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)