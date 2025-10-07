Κατάλογος Εταιρειών
Arm
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Υλικού

  • ASIC Engineer

  • Greater Austin Area

Arm ASIC Engineer Μισθοί στη Greater Austin Area

Η αποζημίωση ASIC Engineer in Greater Austin Area στην Arm κυμαίνεται από $168K ανά year για Graduate Hardware Engineer έως $382K ανά year για Principal Hardware Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Austin Area ανέρχεται σε $315K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Arm. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Arm, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για ASIC Engineer στην Arm in Greater Austin Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $382,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Arm για τον ρόλο ASIC Engineer in Greater Austin Area είναι $219,750.

