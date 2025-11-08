Κατάλογος Εταιρειών
Arista Networks
Μηχανικός Λογισμικού Επίπεδο

4L

Επίπεδα στην Arista Networks

Σύγκριση Επιπέδων
  1. 2
  2. 3L
  3. 3H
    4. Εμφάνιση 5 Περισσότερων Επιπέδων
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
CA$199,843
Βασικός Μισθός
CA$149,300
Χορήγηση Μετοχών ()
CA$106,067
Μπόνους
CA$24,214
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
