ArcTouch Μισθοί

Το εύρος μισθών της ArcTouch κυμαίνεται από $33,943 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $40,885 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ArcTouch . Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025