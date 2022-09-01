Κατάλογος Εταιρειών
ArcTouch
ArcTouch Μισθοί

Το εύρος μισθών της ArcTouch κυμαίνεται από $33,943 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $40,885 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ArcTouch. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Median $33.9K
Διευθυντής Προϊόντος
$40.9K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$38.4K

Συχνές Ερωτήσεις

