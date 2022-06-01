Κατάλογος Εταιρειών
Archer
    Archer’s mission is to advance the benefits of sustainable air mobility. Archer is designing and developing electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft for use in Urban Air Mobility.

    2018
    200
    $250M-$500M
