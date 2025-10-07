Κατάλογος Εταιρειών
ARA Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί στη Raleigh-Durham Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Raleigh-Durham Area στην ARA ανέρχεται σε $89K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ARA. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Μέσος Μισθός
Σύνολο ανά έτος
$89K
Επίπεδο
Junior Software Engineer
Βάση
$80K
Stock (/yr)
$5K
Μπόνους
$4K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ARA?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack στην ARA in Raleigh-Durham Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $143,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ARA για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Raleigh-Durham Area είναι $88,300.

