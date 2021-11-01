Κατάλογος Εταιρειών
AQR Capital Management
AQR Capital Management Μισθοί

Ο μισθός της AQR Capital Management κυμαίνεται από $44,859 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος στο χαμηλό άκρο έως $187,500 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AQR Capital Management. Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $49K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $188K

Ποσοτικός Ερευνητής

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $173K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$109K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$44.9K

Συνεργάτης

Den högst betalda rollen som rapporterats på AQR Capital Management är Επιστήμονας Δεδομένων med en årlig total ersättning på $187,500.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AQR Capital Management är $109,360.

