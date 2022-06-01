Κατάλογος Εταιρειών
APTIM
APTIM Μισθοί

Το εύρος μισθών της APTIM κυμαίνεται από $60,753 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $84,575 για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της APTIM. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$84.6K
Πολιτικός Μηχανικός
$74.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$60.8K

Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at APTIM is Επιχειρησιακός Αναλυτής at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $84,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at APTIM is $74,625.

