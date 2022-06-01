APTIM Μισθοί

Το εύρος μισθών της APTIM κυμαίνεται από $60,753 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $84,575 για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της APTIM . Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025