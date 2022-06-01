Κατάλογος Εταιρειών
AppsFlyer
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

AppsFlyer Μισθοί

Το εύρος μισθών της AppsFlyer κυμαίνεται από $29,470 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιτυχία Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $269,593 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AppsFlyer. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $133K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $144K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$95.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Επιτυχία Πελατών
$29.5K
Αναλυτής Δεδομένων
$85.3K
Επιστήμονας Δεδομένων
$141K
Ανθρώπινοι Πόροι
$85.4K
Μάρκετινγκ
$54K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$85.4K
Διευθυντής Προϊόντος
$109K
Διευθυντής Προγράμματος
$125K
Προσλήψεις
$147K
Πωλήσεις
$121K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$270K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην AppsFlyer, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Έχετε ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να αλληλεπιδράσετε με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να λάβετε συμβουλές καριέρας και περισσότερα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην AppsFlyer είναι ο Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $269,593. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην AppsFlyer είναι $115,012.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την AppsFlyer

Σχετικές Εταιρείες

  • PLANOLY
  • MOLOCO
  • Button
  • Kochava
  • Intercom
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι