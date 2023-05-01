Κατάλογος Εταιρειών
Apprentice.io Μισθοί

Το εύρος μισθών της Apprentice.io κυμαίνεται από $174,125 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $205,020 για Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Apprentice.io. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Πωλήσεις
$174K
Μηχανικός Πωλήσεων
$205K
Μηχανικός Λογισμικού
$189K

Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Apprentice.io είναι ο Μηχανικός Πωλήσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $205,020. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Apprentice.io είναι $189,306.

