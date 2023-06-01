Κατάλογος Εταιρειών
AppOmni
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

AppOmni Μισθοί

Το εύρος μισθών της AppOmni κυμαίνεται από $150,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη στο χαμηλότερο άκρο έως $326,625 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AppOmni. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Σχεδιαστής Προϊόντος
$159K
Διευθυντής Προϊόντος
$327K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$156K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$151K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην AppOmni είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $326,625. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην AppOmni είναι $159,200.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την AppOmni

Σχετικές Εταιρείες

  • Snap
  • Netflix
  • Apple
  • Stripe
  • Intuit
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι