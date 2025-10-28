Κατάλογος Εταιρειών
AppLovin
AppLovin Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States στην AppLovin κυμαίνεται από $193K έως $269K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AppLovin. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$207K - $244K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$193K$207K$244K$269K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην AppLovin, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην AppLovin in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $269,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AppLovin για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States είναι $193,200.

