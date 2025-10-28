AppLovin Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Germany στην AppLovin ανέρχεται σε €102K ανά year για Senior Product Manager 2. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AppLovin. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση €92.9K - €108K Germany Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος €81.9K €92.9K €108K €119K Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

+ €50.3K + €77.2K + €17.3K + €30.3K + €19.1K Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 100 % ΕΤΟΣ 1 Τύπος Μετοχών RSU Στην AppLovin, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών: 100 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη AppLovin ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Προϊόντος προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.