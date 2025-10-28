Κατάλογος Εταιρειών
AppLovin
AppLovin Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Germany στην AppLovin κυμαίνεται από €72K έως €105K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AppLovin. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€82.7K - €94.3K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€72K€82.7K€94.3K€105K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην AppLovin, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην AppLovin in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €104,923. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AppLovin για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in Germany είναι €72,023.

