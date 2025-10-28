Κατάλογος Εταιρειών
AppLovin Επιχειρηματική Ανάπτυξη Μισθοί

Η αποζημίωση Επιχειρηματική Ανάπτυξη in Vietnam στην AppLovin ανέρχεται σε ₫2.51B ανά year για Senior Business Development Manager. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AppLovin. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

100%

ΕΤΟΣ 1

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην AppLovin, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματική Ανάπτυξη στην AppLovin in Vietnam φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₫2,988,975,360. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AppLovin για τον ρόλο Επιχειρηματική Ανάπτυξη in Vietnam είναι ₫2,134,982,400.

