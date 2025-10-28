AppLovin Επιχειρηματική Ανάπτυξη Μισθοί

Η αποζημίωση Επιχειρηματική Ανάπτυξη in Vietnam στην AppLovin ανέρχεται σε ₫2.51B ανά year για Senior Business Development Manager. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AppLovin. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση ₫2.31B - ₫2.69B Vietnam Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος ₫2.13B ₫2.31B ₫2.69B ₫2.99B Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

+ ₫1.52B + ₫2.33B + ₫523.28M + ₫915.74M + ₫575.61M Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 100 % ΕΤΟΣ 1 Τύπος Μετοχών RSU Στην AppLovin, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών: 100 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη AppLovin ?

