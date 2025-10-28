Κατάλογος Εταιρειών
Applied Research Solutions
Applied Research Solutions Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States στην Applied Research Solutions κυμαίνεται από $124K έως $176K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Applied Research Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$141K - $167K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$124K$141K$167K$176K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στην Applied Research Solutions in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $175,950. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Applied Research Solutions για τον ρόλο Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States είναι $123,930.

