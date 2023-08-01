Κατάλογος Εταιρειών
Applied Medical
Applied Medical Μισθοί

Ο μισθός της Applied Medical κυμαίνεται από $53,345 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $163,660 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Applied Medical. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $70K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$75.4K
Εταιρική Ανάπτυξη
$80.4K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$164K
Μηχανικός Λογισμικού
$53.3K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$161K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Applied Medical είναι Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $163,660. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Applied Medical είναι $77,888.

