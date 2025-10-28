Κατάλογος Εταιρειών
Applied Labs
Applied Labs Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Uzbekistan στην Applied Labs κυμαίνεται από UZS 280.48M έως UZS 391.99M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Applied Labs. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

UZS 304.13M - UZS 368.34M
Uzbekistan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
UZS 280.48MUZS 304.13MUZS 368.34MUZS 391.99M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Applied Labs?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Applied Labs in Uzbekistan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή UZS 391,993,655. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Applied Labs για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Uzbekistan είναι UZS 280,478,218.

