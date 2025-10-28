Κατάλογος Εταιρειών
Applied Cells
Applied Cells Βιοϊατρικός Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Βιοϊατρικός Μηχανικός in United States στην Applied Cells κυμαίνεται από $85.1K έως $124K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Applied Cells. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$97.7K - $111K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$85.1K$97.7K$111K$124K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Applied Cells?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Βιοϊατρικός Μηχανικός στην Applied Cells in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $123,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Applied Cells για τον ρόλο Βιοϊατρικός Μηχανικός in United States είναι $85,050.

Άλλοι Πόροι