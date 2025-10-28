Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Εσόδων στην Apple κυμαίνεται από $343K έως $481K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Apple. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$372K - $432K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$343K$372K$432K$481K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Apple, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Εσόδων στην Apple φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $480,760. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Apple για τον ρόλο Λειτουργίες Εσόδων είναι $343,400.

