Η αποζημίωση Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in United States στην Apple κυμαίνεται από $431K ανά year για ICT2 έως $509K ανά year για ICT5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $510K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Apple. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
ICT2
$431K
$234K
$159K
$38K
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$366K
$202K
$139K
$25.5K
ICT5
$509K
$229K
$236K
$43.6K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Apple, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Apple, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)