Η μέση συνολική αποζημίωση Επενδυτικός Τραπεζίτης in India στην Apple κυμαίνεται από ₹2.48M έως ₹3.39M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Apple. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹2.66M - ₹3.21M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Apple, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επενδυτικός Τραπεζίτης στην Apple in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,388,536. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Apple για τον ρόλο Επενδυτικός Τραπεζίτης in India είναι ₹2,482,979.

