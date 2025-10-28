Η αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Apple κυμαίνεται από $53K ανά year για ICT2 έως $356K ανά year για ICT5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης ανέρχεται σε $77.2K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Apple. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
ICT2
$53K
$50.7K
$2.1K
$140
ICT3
$236K
$144K
$71.7K
$20.3K
ICT4
$163K
$128K
$28.5K
$6K
ICT5
$356K
$220K
$110K
$25.8K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Apple, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Apple, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
