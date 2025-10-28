Η αποζημίωση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in United States στην Apple κυμαίνεται από $161K ανά year για ICT2 έως $475K ανά year για ICT5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $258K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Apple. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
ICT2
$161K
$138K
$22.1K
$1.6K
ICT3
$211K
$154K
$41K
$16.1K
ICT4
$331K
$201K
$111K
$19.5K
ICT5
$475K
$250K
$175K
$49.5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Apple, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Apple, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)