Η αποζημίωση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in United States στην Apple κυμαίνεται από $161K ανά year για ICT2 έως $475K ανά year για ICT5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $258K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Apple. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
ICT2
$161K
$138K
$22.1K
$1.6K
ICT3
$211K
$154K
$41K
$16.1K
ICT4
$331K
$201K
$111K
$19.5K
ICT5
$475K
$250K
$175K
$49.5K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Apple, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Apple in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $474,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Apple για τον ρόλο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in United States είναι $265,000.

