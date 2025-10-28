Apple Πολιτικός Μηχανικός Μισθοί

Η αποζημίωση Πολιτικός Μηχανικός in United States στην Apple ανέρχεται σε $176K ανά year για ICT4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $183K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Apple. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους ICT2 $ -- $ -- $ -- $ -- ICT3 $ -- $ -- $ -- $ -- ICT4 $176K $150K $24.4K $1.5K ICT5 $ -- $ -- $ -- $ -- Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Apple, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 12.50 % εξαμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 12.50 % εξαμηνιαία ) 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Apple, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Apple ?

