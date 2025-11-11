Κατάλογος Εταιρειών
Appian
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Αρχιτέκτονας Λύσεων

  • Αρχιτέκτονας Νέφους

Appian Αρχιτέκτονας Νέφους Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αρχιτέκτονας Νέφους in United States στην Appian ανέρχεται σε $185K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Appian. Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Σύνολο ανά έτος
$185K
Επίπεδο
Solution Architect 2
Βάση
$163K
Stock (/yr)
$12K
Μπόνους
$10K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

20%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

20%

ΕΤΟΣ 3

20%

ΕΤΟΣ 4

20%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Appian, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Αρχιτέκτονας Λύσεων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Νέφους στην Appian in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $242,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Appian για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Νέφους in United States είναι $172,400.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Appian

Σχετικές Εταιρείες

  • AppFolio
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι