Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αρχιτέκτονας Νέφους in United States στην Appian ανέρχεται σε $185K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Appian. Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
20%
ΕΤΟΣ 1
20%
ΕΤΟΣ 2
20%
ΕΤΟΣ 3
20%
ΕΤΟΣ 4
20%
ΕΤΟΣ 5
Στην Appian, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:
20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)