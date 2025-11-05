Κατάλογος Εταιρειών
  Μισθοί
  Μηχανικός Λογισμικού

  Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  Greater Montreal

AppDirect Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Montreal

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Montreal στην AppDirect κυμαίνεται από CA$83K ανά year για P1 έως CA$145K ανά year για P4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Montreal ανέρχεται σε CA$110K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AppDirect. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
Associate Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην AppDirect, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην AppDirect in Greater Montreal φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$159,303. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AppDirect για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Montreal είναι CA$112,281.

