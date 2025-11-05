Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Montreal στην AppDirect κυμαίνεται από CA$83K ανά year για P1 έως CA$145K ανά year για P4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Montreal ανέρχεται σε CA$110K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AppDirect. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην AppDirect, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)