Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Montreal στην AppDirect κυμαίνεται από CA$83K ανά year για P1 έως CA$145K ανά year για P4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Montreal ανέρχεται σε CA$110K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AppDirect. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους P1 Associate Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$124K CA$118K CA$2.4K CA$3.4K P4 Staff Software Engineer CA$145K CA$136K CA$465.5 CA$9.3K Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών Options Στην AppDirect, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη AppDirect ?

