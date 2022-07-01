Κατάλογος Εταιρειών
Apollo.io
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Apollo.io Μισθοί

Ο μισθός της Apollo.io κυμαίνεται από $59,069 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $306,460 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Apollo.io. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Μηχανικός Frontend Λογισμικού

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $280K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$186K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$164K
Επιστήμονας Δεδομένων
$253K
Γραφίστας
$212K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$151K
Μάρκετινγκ
$114K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$284K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$243K
Στελέχωση Προσωπικού
$219K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$306K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Apollo.io, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Apollo.io είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $306,460. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Apollo.io είναι $199,020.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Apollo.io

Σχετικές Εταιρείες

  • Databricks
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Lyft
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι