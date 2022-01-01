Κατάλογος Εταιρειών
Apollo GraphQL
Apollo GraphQL Μισθοί

Ο μισθός της Apollo GraphQL κυμαίνεται από $185,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $313,425 για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Apollo GraphQL. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $185K
Διευθυντής Προϊόντος
$225K
Στελέχωση Προσωπικού
$313K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$303K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$214K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$265K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Apollo GraphQL είναι Στελέχωση Προσωπικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $313,425. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Apollo GraphQL είναι $245,196.

