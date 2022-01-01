Apollo GraphQL Μισθοί

Ο μισθός της Apollo GraphQL κυμαίνεται από $185,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $313,425 για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Apollo GraphQL . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025