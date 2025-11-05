Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in New York City Area στην Apollo Global Management ανέρχεται σε $283K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Apollo Global Management. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Apollo Global Management
Software Engineer
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$283K
Επίπεδο
-
Βάση
$218K
Stock (/yr)
$65K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Apollo Global Management in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $815,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Apollo Global Management για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in New York City Area είναι $275,000.

